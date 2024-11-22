فلسطين تحصد جوائز في ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة/سما/

حصدت فلسطين عدة جوائز في اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، والتي أقيمت في الفترة من 13 - 22 الشهر الجاري، في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي.

واستهلت فعاليات الحفل بقصيدة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" للشاعر الراحل محمود درويش، وتقديم عرض فني من فلسطين، لفرقة "وطن للفنون الشعبية"، ومن ثم إعلان الفائزين من صناع الأفلام بجوائز مسابقات المهرجان المختلفة.

ومن فلسطين، حصد الفيلم الفلسطيني "حالة عشق: غسان أبو ستة"، للمخرجتين كارول منصور، ومنى الخالدي، على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، وفي مسابقة الفيلم الفلسطيني فاز "أحلام كيلو متر مربع" بالجائزة الأولى وكانت الثانية من نصيب "حالة عشق" إخراج كارول منصور، وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم "أحلام عابرة".

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير لكل من غسان أبو سنة، والمخرج رشيد مشهراوي عن فيلم "سن الغزال".

أما جوائز أفلام غزة، ففاز بالجائزة الأولى فيلم "جلد ناعم" وذهبت الجائزة الثانية لفيلم "خارج التغطية" إخراج محمد شريف، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب "يوم دراسي" إخراج أحمد الدنف.

من جانبه، ثمن المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي، مواقف الشقيقة مصر ودورها الثقافي الريادي المستمر، والذي تجسد أيضا عبر موقف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجهود المشرفة التي بذلها الفنان حسين فهمي لدعم صمود شعبنا. ودعا إلى ممارسة ضغط فكري وثقافي موحد لإعلاء الصوت من أجل مناصرة العدالة والوقف الفوري للحرب وإغاثة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عن آخر شعب يرزخ تحت آخر إحتلال على هذه الأرض .

يذكر أن المهرجان حرص أيضا على إعلان دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وإيلاءه اهتماما خاصا بالسينما الفلسطينية، وتخصيص جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية، وعروض أفلام من غزة لتسليط الضوء على السينما بفلسطين وصنّاع الأفلام في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الحالية، بالإضافة إلى أعمال المنتجين الفلسطينيين من أجل إبراز شتى القضايا الفلسطينية من خلال الفن والسينما، ولإيصال رسائل قوية للعالم عن معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته.