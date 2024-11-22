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ايرلندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا إلى البلاد

السبت 23 نوفمبر 2024 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايرلندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا إلى البلاد



دبلن/سما/

صرح رئيس الوزراء الأيرلندي، أن الشرطة الأيرلندية ستنفذ قرار المحكمة الدولية، مؤكدا أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة شن هجمات 7 أكتوبر 2023.

وأضاف: "لقد أصررنا على أن القانون الدولي يجب أن ينطبق في جميع الظروف، وفي جميع الأوقات، وفي جميع الأماكن، وأن المسؤولين عن الانتهاكات، أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يحاسبوا بشكل كامل".

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