رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم السبت، في عناوينها، إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ومطالبة دولة فلسطين لجميع الأعضاء في المحكمة والأمم المتحدة بتنفيذه.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار "الجنائية الدولية"

الصين تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

قصف مستشفى كمال عدوان

اعتقالات واعتداءات المستوطنين بالضفة ومداهمة بيت عزاء في الخليل واحتجاز مسعفة في نابلس

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان ومقتل 60 جنديا منذ التصعيد الأخير

لابيد: الحكومة تطيل أمد الحرب بسبب مشاكل نتنياهو وأوهام "ضم الضفة"

"الحياة الجديدة":

الرئيس خلال اتصال مرئي مع بوريل: الجميع يشهد لكم بالشجاعة في الدفاع عن الحق والعدل

أخيرا.. (الجنائية الدولية) تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ودولة فلسطين تطالب جميع الأعضاء في المحكمة والأمم المتحدة بتنفيذه

شهيد بمخيم العين وتشييع جثامين ثلاثة شهداء بجنين وهدم بركس في قبلان

"مركزية فتح": أمراء الحرب في غزة شركاء الاحتلال

عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية الإسبانية وتوقيع 4 مذكرات تفاهم

أبو ردينة يطالب المجتمع الدولي بحماية شعبنا بمن فيهم رجال الإعلام

"الأيام":

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وضواحيها

"الصحة العالمية" تحذر من خطورة أوضاع مستشفى كمال عدوان

40 شهيدا.. غارات واسعة على شمال القطاع واندلاع اشتباكات عنيفة في رفح وجباليا

الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك

كاتس يوقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة

"نيويورك تايمز": اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان يتضمن هدنة 60 يوما

مستوطنون برفقة بن غفير يقتحمون الحرم الإبراهيمي

مواجهات خلال عمليات اقتحام والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم