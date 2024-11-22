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مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

السبت 23 نوفمبر 2024 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس



رام الله/سما/

قطع مستعرمون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وصرح أمين سر فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستعمرين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.

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