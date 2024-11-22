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طقس فلسطين : أجواء غائمة ودرجات الحرارة حول معدلها العام

السبت 23 نوفمبر 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة ودرجات الحرارة حول معدلها العام



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على  درجات الحرارة لتبقى  حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاحد:  تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين:  يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق،  والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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