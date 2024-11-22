414 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر دموية في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين بعد منتصف اليوم السبت ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٨ شهيداوعشرات الجرحى.

غزة والشمال

واستشهد سبعة مواطنين جراء قصف اسرائيلي منزل عائلة شلدان في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

والشهداء هم زكريا شاكر شلدان

ونجله وزوجته الشهيدة دعاء شلدان ونجله الثاني عبد الله شاكر شلدان

وأولاده: انس وهدى عبد الله شلدان اضافة إلى الشهيدة: هدى اسامة شلدان.

وشهدت غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سلسلة غارات عنيفة على مختلف أحياءها.

وواصل جيش الاحتلال استهداف الطواقم الطبية بمشفى كمال عدوان ما ادى لتعطل محطة الأكسجين واصابة عدد من المواطنين داخله.

ونيف جيش الاحتلال منازل في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

وقصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس عدة مرات.

وادّت غارة عنيفة على منزل عائلة ابو سبلة غرب مخيم خان يونس لاستشهاد ستة مواطنين واصابة اعداد اخرى.

من بين الشهداء ثلاث نساء وطفلين اضافة إلى صاحب المنزل.

وارتقى شهيد وعدد من الاصابات في استهداف منزل لعائلة ابو عاصي في منطقة الشيخ ناصر شرقي خانيونس جنوبي قطاع غرة.

وسط قطاع غزة

وارتقى اربعة شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة ابو طاقية في برج ايلياء غرب المخيم.

وكان مواطن ونجله من عائلة قفة استشهدا واصيب ثمانية في قصف على منزل بشارع العشرين جنوب المخيم.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل شمال المخيم فيما تعرض مخيم البريج لقصف مدفعي.