57% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

عبر 57% من الجمهور في إسرائيل عن تأييد لتسوية سياسية مع لبنان ووقف إطلاق النار إذا كان سيؤدي إلى عودة سكان البلدات الشمالية إلى بيوتهم، فيما اعتبر 33% أنه يجب مواصلة الحرب وتعميق توغل الجيش الإسرائيلي البري في لبنان، وقال 10% إنه لا يوجد موقف لديهم، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وعارض 44% إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من منصبها، لكن 37% يؤيدون إقالتها، فيما 19% لم يعبروا عن موقفهم.

وفي حال إجراء انتخابات للكنيست الآن، سيحصل الليكود على 25 مقعدا أي بزيادة مقعدين عن استطلاع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت قوة "المعسكر الوطني" من 20 إلى 19 مقعدا.

وتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" بمقعد واحد وحصل على 14 مقعدا، فيما يرتفع تمثيل حزب "يش عتيد" من 14 إلى 15 مقعدا، وحزب الديمقراطيين يحصل على 12 مقعدا.

وحصل حزب شاس على 9 مقاعد، ليتراجع بذلك بمقعد واحد، بينما ارتفع تمثيل "يهدوت هتوراة" من 7 إلى 8 مقاعد، وحصل حزب "عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد، وحصل تحالف الجبهة – العربية للتغيير على 5 مقاعد والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. ولم يتجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم.



وفي حال مشاركة حزب جديد برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، في الانتخابات فإنه سيحصل على 24 مقعدا، الليكود 21، "المعسكر الوطني" 14، "ييش عتيد" 12، حزب الديمقراطيين 9، شاس 8، "يسرائيل بيتينو" 7، "عوتسما يهوديت" 7، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

وتشير هذه النتائج إلى أن تمثيل حزب بينيت والأحزاب الصهيونية في المعارضة سيكون 66 مقعدا مقابل 44 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي.