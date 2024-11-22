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مستشفى إسرائيلي: الخدمات الطبية تنهار وأكثر من 40% من جنود الاحتياط يعانون الهلع

الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى إسرائيلي: الخدمات الطبية تنهار وأكثر من 40% من جنود الاحتياط يعانون الهلع



القدس المحتلة/سما/

ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، نقلاً عن مدير مستشفى "شيبا" أرنون أفيك، أن استطلاعاً مقلقاً يظهر صورة قاتمة جداً للوضع النفسي للمستوطنين، بعد سنة على اندلاع الحرب. 

وأشار إلى أنّ 85% من المستوطنين يعانون من مشكلات في النوم. فيما سجل ارتفاع بنسبة 20% في استخدام الأدوية ضد الهلع.

وقال مدير المستشفى الإسرائيلي إنه يوجد "حالات ما بعد الصدمة، وأكثر من 40% ممن يخدمون في الاحتياط يعانون من حالات هلع".

وأضاف أنّ "الوضع سيئ، والخدمات الطبية تنهار، فهناك من ينتظر دوره لمدة سنة أو سنة ونصف".

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