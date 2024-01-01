"حزب الله" ينفذ 30 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، تنفيذه لعدد من العمليات ضد الاحتلال، لافتا إلى أنه استهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وتصدى لطائرة حربية.



وصدر عن "حزب الله" حتى لحظة كتابة هذا الخبر، 30 بيانا جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- عند الساعة 04:20 من بعد ظهر اليوم الجمعة: وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

-عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة: شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة، وأصابت أهدافها بدقّة.

-عند الساعة 4:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

-عند الساعة 4:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 4:30 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.

- عند الساعة 4:00 (بتوقيت لبنان) من بعد ظهر اليوم الجمعة: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية.

- عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس، بقذائف المدفعية".

- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة راموت نفتالي، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 03:20 من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 02:30 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا جنوب معتقل الخيام، بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

- عند الساعة 02:30 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 01:37 من ظهر اليوم الجمعة: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لطائرة حربية إسرائيلية مقابل مدينة صيدا، بالأسلحة المناسبة، وأجبروها على المغادرة".

- عند الساعة 01:45 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الإنذار المبكر "يسرائيلي" (مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 01:45 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم الجمعة: " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرة الخامسة، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الجمعة: "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة يارين، وأصابت أهدافها بدقة".

- عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرة الرابعة، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تلة أرميس غرب بلدة شمع، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 09:15 من صباح اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، للمرة الثانية، بقذائف المدفعية".

- عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.

- عند الساعة 02:15 من فجر اليوم الجمعة: "‏في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة حيفا التقنية (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 35 كلم، شرق مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية".

- عند الساعة 03:00 من فجر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرة الثانية، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 01:30 من ليل اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، بصلية صاروخية".

و أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة بسماع دوي عدة انفجارات في مدينتي حيفا ونهاريا وسط انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي "دوي صفارات الإنذار في حيفا والمناطق المحيطة بها وفي الجليل الأعلى، شمال إسرائيل".



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة مصنع "زوغلوك" في مدينة حيفا بصاروخ بشكل مباشر، دون أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" تسبب سقوط أحد الصواريخ في مدينة نهاريا، بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة.

وقال الناطق بلسان الجيش في بيان: "تم رصد نحو 30 عملية إطلاق من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وأشار إلى أنه "تم رصد خمس عمليات إطلاق باتجاه نهاريا. تم اعتراض بعضها وتم رصد سقوط الأخرى".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بلدية نهاريا أن "قوات الأمن تتعامل مع مكان الحادث حيث تم الإبلاغ عن سقوط، في هذه المرحلة لا توجد تقارير عن وقوع إصابات".