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دمار واسع وحرائق ضخمة إثر قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها

الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمار واسع وحرائق ضخمة إثر قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها



بيروت/سما/

 تسبب قصف إسرائيلي جديد، مساء الجمعة، استهدف مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية ومحطيها في اندلاع حرائق ضخمة، ودمار واسع النطاق في محال وطرقات ومبان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات عنيفة على عدة مناطق بضاحية بيروت الجنوبية، شملت الغبيري والحدث وحارة حريك.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف كذلك محيط سوق الجمال بمنطقة الشياح، ومفترق طرق غاليري سمعان، وكلاهما يقعان في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارات تسببت في “اندلاع حرائق ضخمة، وانهيار مبان، ودمار واسع النطاق في المحال والطرقات بمفترق طرق غاليري سمعان، ومنطقة الشياح، وحي بئر العبد بمنطقة حارة حريك”.

وفي وقت سابق الجمعة، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 3 أحياء بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بإخلائها “فورا”، تمهيدا لاستهدافها.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة “إكس”.

وشمل الإنذار مباني بأحياء “حدث بيروت وحارة حريك والغبيري”.

وقال أدرعي: “عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها، فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وادعى أن سكان تلك الأحياء “متواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضد تلك المناطق “على المدى الزمني القريب”.

وفي وقت سابق الجمعة، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 5 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه الجيش الإسرائيلي عشرات الإنذارات المشابهة لأحياء الضاحية الجنوبية وعشرات القرى جنوب لبنان قبل قصفها وتدميرها.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و583 شهيدا و15 ألفا و244 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الخميس.

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