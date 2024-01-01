نفي إماراتي لتمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات بغزة

واشنطن/سما/

نفى مسؤول إماراتي التقارير التي تفيد بأن بلاده قد تمول مشروعاً تجريبياً إسرائيلياً لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في غزة، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

ونقلت "CNN" عن مسؤول، دون أن تسميه، قوله: "تدحض الإمارات بشدة التقارير الإعلامية المتعلقة بتمويل مركز تجريبي للمساعدات الإنسانية في غزة، وترفض الادعاءات التي لا أساس لها والتي تروج لها بعض وسائل الإعلام".

وقال المسؤول الإماراتي أيضاً، إن بلاده لن تدعم إعادة بناء غزة بعد انتهاء الحرب، ما لم تلتزم "إسرائيل" بمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.

ووفق "CNN"، أضاف المسؤول الإماراتي أن "بلاده غير مستعدة لتقديم الدعم (لليوم التالي) في غزة دون إقامة دولة فلسطينية، مما يعكس موقف الإمارات الثابت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإيمان الدولة بأن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين".





وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي ذكر هذا الأسبوع، أن "إسرائيل" استأجرت شركة استشارية أوصت بمشروع تجريبي يتضمن إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في منطقة بغزة، تم "تطهيرها" من قبل الجيش الإسرائيلي ولا تسيطر عليها "حماس"، مضيفاً أنه من الممكن أن "تكون الإمارات جهة مانحة محتملة".

وأضاف "أكسيوس" أن المركز سيتم إنشاؤه من قبل منظمة إغاثية خاصة، وسيتم تأمينه من قبل شركات ضمن القطاع الخاص، تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وتأتي الخطة المذكورة بعد أن حظرت "إسرائيل" نشاط عمل وكالة الغوث الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تقديم المساعدات في قطاع غزة، "الأونروا".

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت "إسرائيل" إلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "أونروا"، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا دخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.