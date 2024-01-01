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الحوثييون يعلنون ضرب قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي

الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثييون يعلنون ضرب قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، الجمعة، ضرب قاعدة "نيفاتيم" العسكرية الجوية الإسرائيلي صاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك في إطار عملياتها المتواصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف في بيان عبر "تلغرام"، أن العملية "نُفذت بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله"، حسب تعبيره.

وشدد على أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وأشار إلى أن الجماعة اليمنية "ستواصل عملياتها العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان"، موضحا أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وفي مطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، أعلن الحوثيون عن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية بواسطة الصاروخ الباليستي ذاته.

ونصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يستمر الحوثيون في استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي تحت اسم "حارس الازدهار" للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.

وفي 14 آذار/ مارس الماضي، كشف زعيم الجماعة اليمنية عن عزمهم "منع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح".

وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير عام 2024؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.

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