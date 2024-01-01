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"الأونروا" تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة

الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة



غزة/سما/

نشر مفوض وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني خارطة مفصلة تصور الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبا بوقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن هذا الدمار.

وكتب لازاريني في حسابه على منصة "إكس": "80% من مناطق قطاع غزة أصبحت مصنفة عالية الخطورة حيث يضطر الناس فيها إلى الفرار بحثا عن أساسيات الحياة وخاصة الأمان المفقود".

وأضاف: "إنهم (سكان القطاع) محاصرون دون أي مكان آمن يذهبون إليه".

 

وتابع لازاريني: "في شمال قطاع غزة، لا يزال السكان تحت حصار مطبق. يركضون للنجاة بحياتهم في حلقات مفرغة ومحرومون من وصول المساعدات الإنسانية إليهم لأكثر من 40 يوما حتى تاريخ اليوم".

وأردف المفوض العام لـ"الأونروا": "في جميع أنحاء غزة، أصبح تسليم المساعدات الشحيحة أصلا والمسموح بها، أمرا معقدا للغاية لأسباب عديدة منها الطرق غير الآمنة".

واختتم لازاريني: "لقد تم تدمير النظام المدني هناك، وبالإمكان إعادة تأسيسه من خلال وقف إطلاق النار إضافة إلى المساءلة".

وبالعودة إلى الخارطة المرفقة مع منشور لازاريني، أوضح من خلالها بالألوان تصنيفات المنطقة العسكرية والتي تقسم إلى "مناطق عالية الخطورة" وإلى "مناطق تلقت أوامر بالإخلاء" بسبب خطورتها العالية.

كما أظهرت الخارطة انهيار النظام المدني في مناطق القطاع وتحولت إلى "عالية الخطورة" مشيرا إلى "مناطق مرور المساعدات الإنسانية" التي تتطلب التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

إضافة إلى مناطق "إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية"، والطرق البديلة من وإلى معبر "كرم أبو سالم" التي يغلقها الجيش الإسرائيلي حاليا أو أنها أصبحت "غير صالحة للاستخدام" بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وفي الخارطة أيضا ظهرت نقطة الانتظار التي تقف فيها قوافل المساعدات "الضوء الأخضر" من الجيش الإسرائيلي قبل التوجه إلى نقطة التفتيش.

#الاونروا #غزة

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