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جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها



جنين/سما/

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، على وقع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.


وقال تلفزيون فلسطين الحكومي إن “قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين”، وأشار إلى “اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين ومخيمها”.
من جانبهم، أكد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.


وتستغل قوات الاحتلال الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة لتصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450، واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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