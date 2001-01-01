رغم علاقاتهم الوثيقة مع إسرائيل.. قبرص وكندا وسويسرا مُلزمون باعتقال نتنياهو وغالانت ..

وكالات - سما-

قال مصدر حكومي قبرصي لوكالة رويترز إن قبرص ، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع دولة الاحتلال، تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.

وقال المصدر الحكومي، وفقا لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته “القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة”.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من جهته أن بلاده ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنياهو وغالانت.

ومن جهتها قالت سويسرا إنها ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حال مجيئهما إلى البلاد، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك على لسان إنغريد ريسر، المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية، ردا على سؤال مراسل الأناضول حول تقييمهم وموقفهم من قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت ريسر إلى أن سويسرا صدقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001، وأكدت دعمها للمحكمة واستقلالها وعملها ضد الإفلات من العقاب.

بدوره ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فالنتين كليفاز إن سويسرا تأخذ في الاعتبار قرارات المحكمة الجنائية الدولية المؤرخة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال: “سويسرا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لا تعلق على هذه القرارات”.

وقالت المحكمة الدولية في بيان الخميس، عبر منصة إكس، إن غرفتها التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.