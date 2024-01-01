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وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار روما

الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار روما



روما/سما/

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، يوم الخميس، إن "إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد"، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، اليوم، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/ أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

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