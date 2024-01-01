413 يوما من الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٧١ شهيد و ١٧٦ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٠٥٦ شهيد و ١٠٤٢٦٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

غزة والشمال

واستشهد ثمانية مواطنين جراء قصف اسرائيلي على منزل لعائلة أبو عصر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومن بين الشهداء لوي حسن ابو عصر وزوجته وابنه وليد وابنته فاطمه الزهراء إضافة إلى ثلاث نساء وزوج إحداهن.

وارتفع عدد الشهداء إلى اربعة جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الداية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهد في وقت سابق ثلاثة أطفال في قصف اسرائيلي على تجمع للمواطنين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدف جيش الاحتلال الطواقم الطبية بمشفى كمال عدوان أثناء نقلهم لزملائهم المصابين إلى قسم الأشعة، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم، أحدهما في حالة حرجة.

وتعرض المشفى أيضا إلى قصف مولده الكهربائي .

واستشهد الشيخ زكي الشريف ونجله معاذ في قصف الاحتلال المستمر شمال غزة.

جنوب قطاع غزة

واستشهدت مواطنة فلسطينية وابنتها في قصف طائرات الاحتلال المروحية خيمة نازحين بمواصي خانيونس جنوب القطاع.

واصيب عدد من المواطنين في قصف خيمة اخرى في منطقة المواصي ما اسفر عن وقوع خمس اصابات.

كما استشهد اربعة مواطنين ثلاثة منهم من عائلة ابو مصطفى في قصف منزل جنوب المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً وسط مدينة رفح.

وسط قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الهور في مخيم ٥ شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد الشقيقان محمد وأحمد وليد ابو سمرة في غارة على منزل العائلة بدير البلح.

وأغارت طائرة إسرائيلية على بلوك12 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.