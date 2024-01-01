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وزير خارجية هولندا : ستنفذ أوامر الاعتقال وقرار الجنائية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي

الخميس 21 نوفمبر 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية هولندا : ستنفذ أوامر الاعتقال وقرار الجنائية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي



القدس المحتلة/سما/

علّق وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، اليوم الخميس، على قرار إصدار مذكرة إعتقال بحق نتنياهو، وأشار إلى إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقه، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.

وأعلن فيلدكامب أنه إذا هبط أحدهم في هولندا، فسيتم اعتقاله.

وبدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو وغالانت ليس سياسيا"، داعيا إلى "احترام قرار المحكمة وتنفيذه".

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر". علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".

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