الشاعرة الفلسطينية لينا تفاحة تفوز بجائزة الكتاب الوطني في أميركا

رام الله / سما/

فازت الشاعرة الفلسطينية- الأميركية لينا تفاحة، على جائزة الشعر عن مجموعتها "شيء ما عن العيش"، وذلك في الدورة 75 لجائزة الكتاب الوطني، والتي أقيمت في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وألقت الشاعرة تفاحة كلمة مؤثرة، طالبت فيها الإدارة الأميركية بوقف دعم إسرائيل بأسلحة الإبادة الجماعية.

كما أعلن عن الفائزين بالجائزة، في مختلف الفئات، حيث تأهل لنهائيات الجائزة مجموعة من الكتاب العرب، منهم الروائية الكويتية بثينة العيسى في فرع الأدب المترجم عن روايتها "حارس سطح العالم" الصادرة عن دار (ريستلس بوكس) الأميركية بترجمة كل من سواد حسين ورانيا عبد الرحمن، وترشح للجائزة كذلك الشاعر الفلسطيني فادي جودة.

وفاز الروائي الأميركي بيرسيفل إيفرت في فرع الرواية عن روايته (جيمس)، وفازت التايوانية يانغ شوانغزي عن روايتها (مذكرات السفر إلى تايوان)، وفاز جيسون دي ليون عن كتابه (الجنود والملوك: البقاء والأمل في عالم تهريب البشر) في فئة الأدب غير الروائي، كما فازت الأمريكية من أصل سوري شفاء صفدي بفئة أدب الشباب عن روايتها "كريم بالمنتصف".

لينا خلف تفاحة، تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، لها العديد من قصائدها مستوحاة من تجربة عبور الحدود الثقافية والجغرافية والسياسية، والحدود بين اللغات، وبين الحاضر والماضي، حائزة على جائزة "سيلفياس" لعام 2016 لكتابها العربي في نيوسلاند، ونشرت مقالاتها في صحيفة سياتل تايمز، والأهرام ويكلي، وكينيون ريفيو أونلين. ترجمت السيناريو الحائز على عدة جوائز للفيلم الروائي "عندما رأيتك"، كتابة وإخراج آن ماري جاسير. ترجمت "أنا ضيف على هذه الأرض".