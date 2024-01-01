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"العمل": صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة

الخميس 21 نوفمبر 2024 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل": صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة



غزة / سما/

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية (الضفة).

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه تم صرف الدفعة المالية الـ 12 لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، ضمن جهود الوزارة لدعمهم وإسنادهم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية الأوروبي.

وأشارت إلى أن هذه الدفعة صرفت لـ 3740 عامل من عمال قطاع غزة، من حملة مختلف أنواع التصاريح، والذين تم تسريحهم قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذين انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن تم تخصيصها من الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع كافة الشركاء.

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