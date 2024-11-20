رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 67 موطنا في عدوان الاحتلال الإٍسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، و3 شهداء في بلدة كفر دان بقصف ورصاص الاحتلال وإحراق مركبات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

3 شهداء في كفر دان والاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية بجنين ومخيمها

"فيتو" أميركي يفشل قرارا أمميا بوقف إطلاق النار في غزة.. والرئاسة تدين

أبو ردينة: الحديث عن إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات في غزة مرفوض تماما

الشيخ يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة

36 شهيدا جراء عدوان إسرائيلي على تدمر السورية

الأسير القائد نائل البرغوثي يدخل عامه الـ 45 في سجون الاحتلال

الرئيس الصيني يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأردن يرسل 8 مروحيات عسكرية محملة بأكثر من 7 أطنان من المساعدات إلى غزة

"الأيام":

67 شهيداً جراء غارات مكثفة على مناطق عدة في القطاع

فيتو أميركي بمجلس الأمن يجهض صدور قرار لوقف النار في القطاع

جنين: 3 شهداء في بلدة كفر دان بقصف ورصاص الاحتلال وإحراق مركبات

إصابات في سلسلة اقتحامات وحملة هدم بمناطق عدة

قتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي في لبنان و"حزب الله" يشنّ هجمات بالمسيرات والصواريخ

الرئاسة تدين الفيتو وتدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته

"القدس":

18 ألف طفل ضحايا الإبادة

غارات على تجمعات النازحين

فيتو أمريكي يحبط وقفاً فورياً للنار بغزة

3 شهداء في كفر دان ومسيرة تقصف مركبتين بالصواريخ

الرئاسة: الفيتو الأمريكي يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه

هوکشتاين: تقدم ملموس في مفاوضات وقف النار بين لبنان وإسرائيل

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