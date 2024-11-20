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الإحصاء: انخفاض الواردات بحوالي الخمس على مدى عام

الخميس 21 نوفمبر 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض الواردات بحوالي الخمس على مدى عام



رام الله / سما/

 أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، تراجع العجز التجاري الفلسطيني في أيلول الماضي بحوالي الربع على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2023، وذلك نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز التجاري بلغ في أيلول 431.8 مليون دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 22% مقارنة مع أيلول 2023، إذ تراجعت الواردات خلال العام بنسبة 18%، مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 1% فقط.

وفق البيانات الجديدة، انخفضت الصادرات خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 1% مقارنة مع أيلول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 124.7 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 3% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول من عام 2024. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 23% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023.

كما انخفضت الواردات خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 18% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 556.5 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 16% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول من عام 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023.

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