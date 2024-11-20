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شهيدان في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع

الخميس 21 نوفمبر 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع



القدس المحتلة / سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية  بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت قنبلة صوب مجموعة من الموطنين غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 43,985 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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