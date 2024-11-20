اتهام 3 فلسطينيين من الخليل بالتخطيط لاغتيال بن غفير

القدس المحتلة / سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين من سكان الخليل بالضفة، وذلك بزعم التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ونجله.

وفي بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك إعلانه عن تقديم لائحة اتهام "خطيرة" ضد 3 فلسطينيين من الخليل خططوا لاغتيال بن غفير ونجله شوفائيل فور وصولهما لموقع حدوث عملية.

ووفق المزاعم الإسرائيلية فإن المتهم الرئيس بالتخطيط لذلك، توجه في حزيران الماضي إلى عدة جهات من بينها حماس وحزب الله للحصول على أسلحة ومتفجرات بهدف "المس بقوات الأمن الإسرائيلية واغتيال بن غفير".