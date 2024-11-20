412 يوما من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات ومجازر شمال وجنوب القطاع

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٣ شهيد و ٨٤ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٩٨٥ شهيد و ١٠٤٠٩٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وخلال الساعات القليلة الماضية ارتفع عدد الشهداء بشكل لافت حيث استشهد ٦٦ مواطنا واصيب العشرات بقصف الاحتلال مربع سكني في محيط مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية ان الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف مؤكدا ان هناك 200 شخص في مكان المجزرة، ويوجد أعداد كبيرة جداً من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم

وأوضح ان المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة، ولا نستطيع تقديم شيء وكل مناشداتنا بلا جدوى

وفي غزة ارتفع عدد شهداء قصف منزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان إلى ٢٢ بينهم عشرة أطفال.

وقصف جيش الاحتلال المنزل المكون من ست طبقات بشكل كامل.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا بقصف مدرسة عوني الحرثاني شمال القطاع وأربعة قرب مدرسة القاهرة بحي الرمال.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ١١ شهيد في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خيمة نزوح جنوب غربي خان يونس بينهم خمسة أطفال ومن بين الأطفال ثلاثة أشقاء .

وقصف طيران الاحتلال خيمة نزوح جنوب خان يونس يقطنها أفراد من عائلة المهموم ما اسفر عن استشهاد ستة مواطنين.

وكانت طواقم الإسعاف انتشلت سبعة شهداء قضوا في غارات متفرقة على رفح جنوب القطاع.

وسط قطاع غزة

وارتقت ثلاث سيدات وعدد من الجرحى إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

واستشهد سبعة مواطنين في قصف لمدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين في المخيم.