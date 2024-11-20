ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على تدمر الى 61 شهيدا ..

القدس المحتلة/سما/

استشهد 36 شخصاً وأصيب أكثر من خمسين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط سوريا في حصيلة جديدة أوردتها وزارة الدفاع، فيما اعلنت بعض المصادر ان عدد الشهداء ارتفع الى 61.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الأربعاء مدينة تدمر في سوريا إلى 61 شهيدا .

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا على الحادث.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية “شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة”.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في المملكة المتحدة، بأن الحصيلة ارتفعت إلى 61 شهيدا “هم سبعة سوريين موالين لايران و22 من غير السوريين، غالبيتهم من العراقيين من كتائب النجباء، اضافة إلى عنصر من حزب الله، فيما جنسيات الباقين غير معلومة حتى اللحظة”.

وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكثفت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هذه الضربات داخل الأراضي السورية.

وأتت هذه الضربات على مقربة من مدينة تدمر الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي للبشرية نظرا لآثارها القيمة.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.