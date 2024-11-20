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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

الخميس 21 نوفمبر 2024 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس



نابلس/سما/

استشهد الشاب جهاد رأفت قاطوني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، ومنطقة زواتا غرب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب القاطوني بجروح حرجة، استشهد على إثرها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها، وهم محمد أمجد جاموس من شارع السكة، ودرويش مشارقة من مخيم العين، ومحمد حموضة من الجبلالشمالي شارع بيكر .

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