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طقس فلسطين : أجواء باردة

الخميس 21 نوفمبر 2024 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء باردة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، يطرأ ارتقاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 22/11/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفا في معظم المناطق و يطرأ ارتقاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 23/11/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفا في معظم المناطق و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 24/11/2024: تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

التوصيات خلال الايام القادمة: 

ارتداء ملابس دافئة خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

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