57 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 57 مواطنا إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال خيمة لعائلة المهموم بمواصي خانيونس جنوبي القطاع.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية "إن 5 شهداء ارتقوا بعد قصف لطيران الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وكان 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب آخرون عصر اليوم الأربعاء، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 3 شهداء ارتقوا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 7 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال منطقة شارع العطار جنوب المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف مجموعة مواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما استشهد 3 مواطنين، بينهم طفلان، في قصف مدفعية الاحتلال مركز إيواء داخل مدرسة عوني الحرثاني شمال قطاع غزة.

كما أصيب مواطن بعد إطلاق طائرة مسيرة قنبلة على منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال المدفعي لجباليا النزلة شمالا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا آخر استشهد في قصف طائرات الاحتلال منطقة خربة العدس شمال رفح.

وأشارت إلى تسجيل إصابات بشظايا، جراء إلقاء مسيّرة تابعة للاحتلال قنبلة صوب مواطنين قرب مدخل النصيرات.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي على حي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه 411، مخلفّا 43,972 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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