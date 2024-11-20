موقع عبري يكشف انجاز 95% من اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله

القدس المحتلة/سما/’

وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى إسرائيل مساء الأربعاء، بعد زيارة إلى بيروت تلقى فيها رد لبنان على مقترح وقف إطلاق النار الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة.

وقال هوكستين إن المفاوضات حققت تقدما إيجابيا، ومن المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن المحادثات ستستمر ليوم الخميس، عندما يعقد مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اجتماعا لمناقشة التطورات.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن "دبلوماسيين كبار" قولهم إن الاتفاق أصبح "أقرب من أي وقت مضى"، بعد الانتهاء من 90-95% من التفاصيل، لكنهم حذروا من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".

وبحسب المصادر، فإن القضايا الحساسة، بما في ذلك إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار، لا تزال دون حل، فيما قال أحد الدبلوماسيين إن "هناك مصلحة مشتركة في التوصل إلى اتفاق، ولكن لا يزال يتعين اتخاذ قرارات رئيسية".

وتتضمن آلية المراقبة المقترحة أدوارا مهمة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بهدف تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بالأسلحة والمشورة. ومن المتوقع أيضا أن يلعب التعاون العسكري مع الأردن ومصر والإمارات دورا في تعزيز القدرات العسكرية للبنان، بحسب الصحيفة.

ونوهت الصحيفة العبرية إلا أن "الشيطان في التفاصيل"، في إشارة واضحة إلى عدم التفاؤل كثيرا بقرب التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب تلقى مقترحا لوقف إطلاق النار، وقدم تعليقاته عليه، بانتظار الرد الإسرائيلي.

وأكد قاسم أن "نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو"، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما "خطوطا حمراء" في أي اتفاق، وهما الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان.

المصدر: يديعوت أحرنوت