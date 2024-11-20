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إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمالي قطاع غزة

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمالي قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/’

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة بشمالي قطاع غزة.

وفي بيان على منصة “إكس”، قال الجيش إن جنديا في كتيبة “روتيم” (435) التابعة للواء غفعاتي، أصيب بجروح خطيرة خلال معركة بشمال قطاع غزة.

وأضاف: “تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الجندي أصيب بصاروخ مضاد للدروع أُطلق على مبنى كان داخله، شمالي القطاع، دون تحديد موقع بعينه.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية وناقلة جند بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة أصلان، غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

 

 

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