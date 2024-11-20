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أقدم أسير بالعالم..نائل البرغوثي يدخل العام 45 بسجون الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقدم أسير بالعالم..نائل البرغوثي يدخل العام 45 بسجون الاحتلال الإسرائيلي



رام الله/سما/

 دخل الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي عامه الـ 45 معتقلا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أطول مدة يقضيها شاسير في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة والعالم.


وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) في بيان، أن “نائل البرغوثي (67 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقل أول مرة عام 1978، وقضى منها 34 عاماً بشكلٍ متواصل”.


ووجهت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في حينه للبرغوثي تهمة تنفيذ عمليات مسلحة، وتنظيم خلايا للعمل ضد الاحتلال، والانتماء لحركة “فتح”.


وأضافت الهيئة أن البرغوثي “تحرر عام 2011 ضمن صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014، وأبقى عليه خلف القضبان حتى اليوم”.


وقضت محكمة إسرائيلية في 22 فبراير/شباط 2017، بإعادة الحكم السابق للبرغوثي، والقاضي بسجنه “مدى الحياة، ولُقب بـ”عميد الأسرى الفلسطينيين”.
وأشارت الهيئة إلى أن “البرغوثي تعرض، كما باقي الأسرى، لعمليات تنكيل وعزل وسلب وتعذيب واعتداءات غير مسبوقة بكثافتها، ويقبع اليوم في سجن شطة”.
وتابعت: “حرم الاحتلال البرغوثي من وداع أحبائه وأقاربه، وفقد والديه وحرم كذلك من وداعهما”.


وكان البرغوثي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأقدم أسير سياسي بالعالم، يمضي أطول فترة اعتقال عرفها التاريخ في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


ووجه الأسير البرغوثي على مدار سنوات اعتقاله الماضية، العديد من الرسائل، منها “إن محاولات الاحتلال قتل إنسانيتنا لن تزيدنا إلا إنسانية”، و”لو كان هناك عالم حرّ كما يدّعون، لما بقيت في الأسر حتى اليوم”.

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