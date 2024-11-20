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موقع لبناني: هوكستين أطلع الإسرائيليين على كل تفصيل ولا مفاجآت مفترضة في تل أبيب

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع لبناني: هوكستين أطلع الإسرائيليين على كل تفصيل ولا مفاجآت مفترضة في تل أبيب



بيروت/سما/

أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لا يطرح الملاحظات في بيروت أو يناقش التعديلات في مسودة اتفاقية وقف الحرب الإسرائيلية من تلقاء نفسه،.


وأضاف أن آموس هوكستين يقوم بدور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة تجري بين لبنان وإسرائيل منذ وصوله إلى بيروت.

وبحسب المعلومات فإن المبعوث الأمريكي يتلقى الأجوبة الإسرائيلية حول كل تفصيل يتمسك به لبنان، ثم يعرضه على الفريق اللبناني الذي يتابع بدقة تقنية كل طرح حدودي سيادي وخصوصا موضوع ترسيم الحدود الذي اعتبره لبنان منجزا أساسا.

وأفاد بأن ذلك يعزز من فرص تسوية وقف الحرب باعتبار أن التفاوض غير المباشر القائم حاليا قطع الشوط الأساسي في المفاوضات، وأن ما ستطلع عليه تل أبيب من المبعوث هو الصيغة النهائية كاملة قبل إعلان الموافقة عليها.

وأشار إلى أنه لا يفترض وجود مفاجآت إسرائيلية بعد الموافقة على كل تفصيل.

وذكر المصدر ذاته أن رئيس البرلمان نبيه بري فرض مخارج لكل معضلة بشكل لا يعني الرفض للحلول، لكن دون التنازل عن ثوابت لبنان السيادية.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين وجود تقدم في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال هوكستين إن "اجتماع اليوم هو تقدم إضافي"، رافضا مناقشة نتيجة المفاوضات والنقاط العالقة علنا .

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