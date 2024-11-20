الأردن: أرسلنا 8 مروحيات عسكرية محملة بأكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة

عمان/سما/

لأردن: أرسلنا 8 مروحيات عسكرية محملة بأكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أنه أرسل ثماني مروحيات عسكرية محملة بأكثر من سبعة أطنان من المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة.

وقال الجيش الأردني، في بيان، إن المساعدات الإنسانية تضمنت "أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال".

وأضاف "تم نقل هذه المواد من منطقة القرارة (في غزة) وتسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بغزة، ليصار إلى توزيعها إلى الأشقاء داخل القطاع".

وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، أن ثمانية مروحيات تابعة لسلاح الجو الأردني نقلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر 147، وذلك لأول مرة وبتوجيه من المستوى السياسي الإسرائيلي؛ وذكرت الوزارة أن العملية تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.