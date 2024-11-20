"إسرائيل" تقدم التزاماً مكتوباً للولايات المتحدة: لن نقتلع الفلسطينيين بالقوة من شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

تعهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي في رسالة رسمية أرسلتها إلى إدارة بايدن الأسبوع الماضي بأنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين قسراً من شمال قطاع غزة أو تجويع السكان المدنيين هناك، بحسب نسخة من الرسالة التي وصلت إلى موقع “واللا” اليوم (الأربعاء).

وعلى الرغم من الوعود الإسرائيلية، يشعر كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالقلق الشديد من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة، وخاصة بلدة جباليا، بالعودة إلى هناك.

كما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من أن الالتزامات الإسرائيلية لن تكون ذات صلة بمجرد تولي إدارة ترامب السلطة وأن التهديد بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لن يكون موجودا.

وتم إرسال الرسالة الإسرائيلية ردا على الإنذار الذي أصدره وزير الخارجية توني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في 13 أكتوبر بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وكان الوضع في شمال قطاع غزة أحد المخاوف الرئيسية التي أثارتها إدارة بايدن في الرسالة.

وانتهت المهلة النهائية للانذار يوم الاربعاء الماضي. إذا قررت إدارة بايدن أن دولة الكيان لم تتخذ خطوات كافية لزيادة المساعدات لغزة، فيمكن للولايات المتحدة تعليق توريد الأسلحة إلى الكيان، وفقًا للقانون الأمريكي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن "في هذا الوقت" لا تقيم أن دولة الكيان تنتهك القانون الأمريكي، لكنه أكد أن هذا التقييم مستمر.

تم إرسال رسالة 13 نوفمبر بعد يوم من زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لواشنطن وإحاطة بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان بالخطوات التي تتخذها دولة الكيان لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

تتضمن الرسالة المكونة من 23 صفحة والتي وقعها ديرمر ووزير الجيش يسرائيل كاتس وأرسلت إلى بلينكن وأوستن، قائمة طويلة من الخطوات التي اتخذتها دولة الكيان خلال الشهر الماضي أو تخطط لاتخاذها في الأسابيع المقبلة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال مسؤولان كبيران في إدارة بايدن إن دولة الكيان لم تكن لتتخذ هذه الخطوات على الإطلاق لولا الإنذار الأمريكي والتهديد بتعليق المساعدات العسكرية

وكتب كاتس وديرمر في الرسالة: "تؤكد إسرائيل أنها لا تتبع سياسة الإخلاء القسري للمدنيين من أي مكان في قطاع غزة، بما في ذلك شمال غزة".

وزعم الوزراء الإسرائيليون أن الجيش

الإسرائيلي لم يصدر أوامر إخلاء للمواطنين الفلسطينيين، ولكنه حذر المواطنين فقط في مناطق معينة قبل العمليات العسكرية.

وشددوا على أنه لم يتم إجبار المدنيين على المغادرة وأن السكان الذين اختاروا البقاء في هذه المناطق تم أخذهم بعين الاعتبار في التخطيط العملياتي، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية.

ومن الناحية العملية، دفعت العملية العسكرية الإسرائيلية في جباليا 55 ألف فلسطيني إلى الرحيل. وقُتل مئات الفلسطينيين، بينهم العديد من النساء والأطفال، في العملية، بما في ذلك الغارات الجوية على المباني السكنية.

كما رفض كاتس وديرمر الادعاء بأن دولة الكيان تنفذ خطة لتجويع شمال غزة من أجل إجبار حركة حماس على الاستسلام.

وكتبوا أن "الادعاء بأن خطة الجنرالات حظيت بموافقة المستوى السياسي والعسكري أو نفذتها إسرائيل هو ادعاء كاذب تماما".

وشددوا على أن دولة الكيان لا تقيد الدخول أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي مكان في غزة "وبالتأكيد لا تفعل ذلك في محاولة لإجبار المدنيين على الإجلاء".

ومن الناحية العملية، خلال العملية في شمال قطاع غزة، كان وصول شاحنات المساعدات محدودًا ولم يتمكن سوى القليل جدًا من المساعدات من دخول جباليا.

وكتب ديرمر وكاتس في الرسالة أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة يوميا ارتفع في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر إلى 200. وأشارا إلى أن مجلس الوزراء السياسي الأمني أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة عدد الشاحنات إلى 250 يوميا وأيضا إلى التأكد من وصول ما يكفي من الشاحنات إلى شمال غزة.

وطالبت الولايات المتحدة الكيان بالسماح لـ 350 شاحنة مساعدات بدخول قطاع غزة يوميًا، وادعى كاتس وديرمر في الرسالة أن عدم قدرة الأمم المتحدة على إرسال عدد كافٍ من الشاحنات إلى المعابر هو السبب في انخفاض العدد، لكنهما أكدا على ذلك.

وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى 350 شاحنة في أسرع وقت ممكن

وشدد الوزراء الإسرائيليون على أن دولة الكيان توقفت عن تقديم المساعدات عبر القطاع الخاص، لأن ذلك يفيد حماس ويعزز المنظمة.

وكتبوا: "إذا تبين أن المساعدات التي لا يتم تقديمها من خلال القطاع الخاص غير كافية، فإن إسرائيل لن تعارض دخول السلع الإنسانية عبر القطاع الخاص في المستقبل، طالما لم تتضرر مصالح إسرائيل".

وكشف كاتس وديرمر في الرسالة أن "إسرائيل تدرس إعادة فتح معبر كارني، الذي كان مغلقا لسنوات، من أجل السماح بوصول شحنات المساعدات في الحاويات - وهي خطوة من شأنها أن تجعل من الصعب على اللصوص سرقة المساعدات".

وكتبوا أن الجيش الإسرائيلي يدرس مشروعًا مشتركًا مع الجيش الأردني وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لإنشاء مركز لوجستي بالقرب من معبر كارني يسمح بدخول 200 شاحنة أخرى إلى غزة كل يوم.

وشدد الوزيران الإسرائيليان في الرسالة على أن الكيان بدأت تنفيذ خطة الأمم المتحدة للاستعداد لفصل الشتاء في غزة، والتي تشمل إصلاح الطرق الرئيسية المستخدمة لنقل المساعدات، وتقديم مساعدات محددة لفصل الشتاء، بما في ذلك الخيام، وتنفيذ عمليات التطعيم في غزة. لأمراض الشتاء.

وأضافوا أيضًا أن مجلس الوزراء وجه الجيش الإسرائيلي بصياغة خطة تسمح للفلسطينيين الذين يجدون مأوى في المنطقة الإنسانية في مواصي على طول الساحل في غزة بالانتقال شرقًا إلى مناطق إنسانية أخرى لفصل الشتاء .

كتب ديرمر وكاتس إلى بلينكن وأوستن أن الجيش الإسرائيلي اتخذ عددًا من الخطوات لتجنب إيذاء عمال الإغاثة، بما في ذلك تركيب 100 جهاز تتبع على مركبات الأمم المتحدة لتسهيل التنسيق مع قوافل المساعدات، بالإضافة إلى إعادة وضع علامات على مواقع المساعدات في الجيش الإسرائيلي. الأنظمة حتى لا تكون هدفًا للهجوم.

وكان أحد مطالب الولايات المتحدة من الكيان هو السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون ومراكز الاعتقال في الكيان للتحقق من معاملة المعتقلين في غزة.

وكتب ديرمر وكاتس في الرسالة أن دولة الكيان لن تسمح بذلك بسبب سلوك الصليب الأحمر "الذي ينتهك مبادئ الحياد والسرية"، وكذلك بسبب طريقة تعامل المنظمة مع قضية الاسرى الإسرائيليين في غزة. .

وأضافوا أن مجلس الوزراء الأمني وافق على تشكيل فريق مستقل من قضاة إسرائيليين سابقين ومراقبين أجنبيين لزيارة مرافق الاحتجاز والسجون.

وكتبوا أن "إسرائيل مستعدة للبدء فورا في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مبادئ عمل هذا الفريق المستقل ومناقشة إمكانية التدخل الأمريكي المباشر في هذه المسألة".

وكان القلق الرئيسي الآخر للولايات المتحدة هو القوانين الإسرائيلية الجديدة ضد الأونروا والتي من شأنها أن تحد بشكل كبير من أنشطتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وكتب ديرمر وكاتس أن "إسرائيل تريد أن تناقش مع الولايات المتحدة "كيف يمكن تنفيذ الانتقال إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى بطريقة سلسة قبل أن تدخل القوانين حيز التنفيذ" في أقل من ثلاثة أشهر.

وكشفوا أن مجلس الوزراء أمر وزارة الخارجية الإسرائيلية بتقديم بدائل لـ UNRA في غزة والضفة الغربية.

وكتب الوزراء الإسرائيليون أيضًا أن بلدية القدس ستحل محل UNRA في توفير التعليم والخدمات الاجتماعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس الشرقية.

واقترحوا أيضًا أن تحل السلطة الفلسطينية محل UNRA في تقديم هذه الخدمات في الضفة الغربية.