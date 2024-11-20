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غزة: الهلال الاحمر الفلسطيني يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الهلال الاحمر الفلسطيني يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



غزة/سما/

استقبل الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين والأراضي المحتلة، السيد جوليان ليرسون، والوفد المرافق له اليوم وذلك في خانيونس. 


 وأكد الدكتور القدرة خلال اللقاء على أهمية استمرار تكاتف جهود جميع المؤسسات لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة لاسيما في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ عام ونيف، واستعرض الدكتور القدرة الخدمات الطبية والإغاثية والإنسانية التي تقدمها طواقم الجمعية لأبناء الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة. 


بدوره أثنى السيد بيرسون على جهود طواقم ومتطوعي الجمعية وتدخلاتها الإنسانية منذ اليوم الأول للحرب مشيراً إلى التزام البعثة ببذل كافة الجهود الممكنة للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة، وتقديم كل الدعم الممكن والاستمرار في التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتحسين الظروف الإنسانية.
وقام الوفد بزيارة مستشفى القدس الميداني، التابع للجمعية في منطقة مواصي خانيونس، واطلع هناك على اهم الخدمات الطبية المقدمة، واستمع من الفريق الطبي لأبرز التحديات والاحتياجات.


كما زار أحد مخيمات الايواء التابعة للجمعية في خانيونس، والتقى بإحدى العائلات المقيمة هناك، للوقوف عن كثب عن الظروف الحياتية للنازحين هناك واحتياجاتهم الإنسانية.   


وتوجه الوفد الزائر إلى المدرسة المظللة، التي انشأتها الجمعية لتعليم الطلاب في المراحل الدراسية الابتدائية، حيث تم استعراض الخطة التعليمية المطبقة في المدرسة وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي التي تنفذ مع الأطفال. 


وفي ختام الزيارة، شاهد الوفد الزائر فيلماً يوثق مراحل الاستجابة الإنسانية للجمعية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، واستعراض اشكال الانتهاكات التي لحقت بمنشئات وطواقم وعربات الإسعاف التابعة الجمعية.

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