  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي (فيديو)

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي (فيديو)



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي بواسطة الطيران المسير.


وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، هدفـا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة، كما نشرت مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف.

وبين الحين والآخر، تتبنى "فصائل المقاومة العراقية" قصف أهداف حيوية وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

تقارير: البرش قد يكون تعرض لاغتصاب حتى الموت

واشنطن تصر على إسقاط أي إشارة للبند السابع من مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

صحيفة عبرية : قطار جوي من الأردن محملاً بالمساعدات الى غزة والملك قد يكون على متن احداها..

"إسرائيل" تدرس توزيع مساعدات غزة عبر شركة أمن أمريكية

" العليا الإسرائيلية" توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة

نتنياهو وقادة جيشه يزورون محور "نيتساريم" ويجدد إغراءاته للغزيين للوشاية بحماس

حزب الله يكشف تفاصيل "كمين جولاني" وقصف تل أبيب

الأخبار الرئيسية

photo_2024-11-20_18-42-29

الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه ليس باستطاعته السيطرة على غزة

"إسرائيل" تقدم التزاماً مكتوباً للولايات المتحدة: لن نقتلع الفلسطينيين بالقوة من شمال قطاع غزة

غالانت يحذر من توزيع المساعدات في غزة عبر شركات خاصة: "تمهيد لحكم عسكري"

673dfca44c59b741d46f5aae

جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على "حماس"

فيتو أمريكي في مجلس الأمن على مشروع قرار يطلب وقف النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية