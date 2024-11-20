مع استمرار العدوان لليوم الثاني: 7 إصابات في جنين منذ الصباح

جنين/سما/

أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في جنين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي.

وكان 4 مواطنين أصيبوا في وقت سابق بالرصاص الحي وبشظايا الرصاص في مدينة جنين ومخيمها.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عمليات تجريف وتخريب البنية التحتية، وإعاقة عمل مركبات الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر، إلى جانب احتجازها واستخدامها دروعا بشرية كما حدث أمس في الحي الشرقي من مدينة جنين.

كما انقطع التيار الكهربائي وخدمات الانترنت والمياه عن المواطنين في ظل أعمال تجريف الشوارع والبنية التحتية.

واستشهد خلال العدوان المستمر خمسة مواطنين، وهم: رامي الحويطي، وفراس الجاسر، ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة، وأنور نضال توفيق سباعنة، وعدنان سليمان طزازعة، وأصيب واعتقل العشرات، إضافة إلى دمار كبير وتخريب في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.