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40 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 23 منهم شمالي القطاع

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 23 منهم شمالي القطاع



غزة/سما/

استُشهد 40 مواطنا، وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، استشهاد 40 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، 23 منهم شمالي القطاع

وقالت مصادر طبية، إن 3 شهداء ارتقوا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 7 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال منطقة شارع العطار جنوب المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف مجموعة مواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما استشهد 3 مواطنين، بينهم طفلان، في قصف مدفعية الاحتلال مركز إيواء داخل مدرسة عوني الحرثاني شمال قطاع غزة.

كما أصيب مواطن بعد إطلاق طائرة مسيرة قنبلة على منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة.

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