36 شهيدا و50 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على وسط سوريا- (صور وفيديو)

دمشق/سما/

استشهد 36 شخصاً وأصيب أكثر من خمسين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط سوريا في حصيلة جديدة أوردتها وزارة الدفاع.

وقال مصدر عسكري في وزارة دفاع النظام السوري “شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق عن “سقوط أربعة قتلى وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم مدنيون في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية”.

وأشار المرصد إلى أن القصف كان على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.