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قاسم: قدمنا ملاحظتنا على مقترح واشنطن والأمر متعلق بجدية نتنياهو (فيديو)

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: قدمنا ملاحظتنا على مقترح واشنطن والأمر متعلق بجدية نتنياهو (فيديو)



بيروت/سما/

قال الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، الأربعاء، إن الحزب قدم ملاحظته على المقترح الأمريكي بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرا إلى أن الأمر متعلق الآن بجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وأضاف قاسم في كلمة متلفزة: “قدمنا ملاحظتنا على المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، والأمر الآن متوقف على الرد الإسرائيلي وجدية نتنياهو”.
وبشأن مضمون الملاحظة، أشار قاسم إلى أن الحزب قرر “عدم تبيان ماهية الملاحظة على المقترح الأمريكي للإعلام”، موضحا أن “العدو الإسرائيلي لن يأخذ بالاتفاق ما لم يأخذه في الميدان”.

 

#نعيم قاسم #واشنطن #بنيامين نتنياهو

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