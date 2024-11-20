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قصف سيارة.. شهيد برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف سيارة.. شهيد برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين



جنين/ سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا استشهد خلال محاولة طاقم الإسعاف نقله عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال المواجهات في كفر دان.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، قصفت مركبة في بلدة كفر دان غرب جنين.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة قصفت مركبة في منطقة "واد حسن" الواقعة بين كفر دان واليامون غرب جنين، بالتزامن مع اقتحام بلدة كفر دان، وسط تحليق طائرات "الأباتشي" في سماء البلدة.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.

وقال الشهود " إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قريبا من موقع قصف المركبة، وأطلقت قذائف محمولة على الكتف تجاهه.

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