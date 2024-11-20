  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

في يومهم العالمي.. "إسرائيل" تعتقل 270 طفلا فلسطينيا بسجونها

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
في يومهم العالمي.. "إسرائيل" تعتقل 270 طفلا فلسطينيا بسجونها



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل تواصل اعتقال 270 طفلا فلسطينيا بظروف قاسية وعمليات تنكيل يومية.

وفي بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي، بينت الهيئة (حكومية) أن “الاحتلال يواصل اعتقال ما لا يقل عن 270 طفلا، يقبعون بشكل أساس في سجني عوفر ومجدو، إلى جانب معسكرات استحدثها جيش الاحتلال بعد الحرب” منذ عام.

ومنذ عام 1990 يحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989).

ولفتت الهيئة إلى أن “العدد لا يشمل الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “الاحتلال يرتكب جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى القطاع عموما”.

وأشار البيان إلى أن “طواقم مؤسسات الأسرى تمكنت من زيارة بعض الأطفال في السجون، رغم القيود المشددة التي تجري فيها الزيارات، وخلالها جُمعت عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم”.

وأكدت الهيئة الفلسطينية أن “إدارة السجون ارتكبت بحق الأطفال الأسرى جرائم ممنهجة، وعمليات سلب غير مسبوقة، مبنية على الضرب والتعذيب والتنكيل اليومي”.

وفي 7 نوفمبر الجاري، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.

ولا يتوانى جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة عن تنفيذ عمليات اعتقال شبه يومية للأطفال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، موجهين لهم تهما مختلفة.

ومنذ أن بدأت العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون بطواقم صحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، وظل مصير الآخرين مجهولا.

ووفق هيئة الأسرى فإن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس (…) دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف”.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 790 شهيدا، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

#فلسطين #اسرائيل #الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تصر على إسقاط أي إشارة للبند السابع من مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف عددا من قادة حماس

صحيفة عبرية : قطار جوي من الأردن محملاً بالمساعدات الى غزة والملك قد يكون على متن احداها..

واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة "إسرائيل" على الضفة

"إسرائيل" تدرس توزيع مساعدات غزة عبر شركة أمن أمريكية

نتنياهو وقادة جيشه يزورون محور "نيتساريم" ويجدد إغراءاته للغزيين للوشاية بحماس

حزب الله يكشف تفاصيل "كمين جولاني" وقصف تل أبيب

الأخبار الرئيسية

5-31-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر في حدث أمني جنوب لبنان

photo_2024-11-20_14-51-14

" العليا الإسرائيلية" توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة

673daa8642360479ec475bf4

سموتريتش: نحتل غزة منذ عام وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها

"إسرائيل": أكثر من ألف أمر اعتقال للحريديم الهاربين من الجيش

673d24974236040ed83eb7be

يديعوت: مقاتلو "حماس" ما زالوا يتجولون في الأنفاق بعد عام من الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية