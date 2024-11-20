النجم سون ينحني احتراما لمنتخب فلسطين

سيئول/سما/

أشاد قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ مين بعزيمة وأداء المنتخب الفلسطيني (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم الظروف الصعبة.



وسجل سون نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان.

وفرض المنتخب الفلسطيني التعادل على نظيره الكوري الجنوبي ذهابا أيضا، من دون أهداف خلال شهر سبتمبر الماضي، في العاصمة سيئول.



تحدث سون هيونغ مين عن المنتخب الفلسطيني الذي أجبر على اللعب في عمان المحايدة بسبب الوضع الأمني، قائلا: "أود أن أشيد بهم".

وأضاف: "أعتقد أنهم كانوا مستعدين بشكل جيد للغاية، على الرغم من وجودهم في مثل هذا الموقف الصعب ونفذوا خططهم بشكل جيد للغاية".

وواصل قائد المنتخب الكوري: "أعتقد أن هذا شيء يمكننا أن نتعلمه منهم..".

وعن أداء منتخب بلاده قال سون: "أشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز وآمل أن نلعب بشكل أفضل العام المقبل".

واختتم سون هيونغ مين: " أعتقد أننا جعلنا المباراة صعبة على أنفسنا. حاولنا العودة في النتيجة وأحرزنا هدف التعادل مبكرا، لكن كان بوسعنا الفوز بالمباراة لو نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وقطع منتخب فلسطين سلسلة من 4 انتصارات متتالية لكوريا الجنوبية في التصفيات، ولكنه يتصدر ترتيب المجموعة الثانية (B) بفارق 3 نقاط عن وصيفه العراق، ويسير بثبات لبلوغ نهائيات العرس الكروي العالمي للمرة 11 على التوالي.

بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث في المرحلة الثالثة لتصفيات قارة آسيا، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.