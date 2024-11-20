صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء رتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ411 على القطاع إلى 43.985 شهيدا، و104.092 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.



وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 13 شهيدا و84 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد وفقدان أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

ويواصل الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، بشكل مكثف، مستهدفة المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 70 بالمئة من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.