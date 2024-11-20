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مدير مشفى كمال عدوان: نناشد العالم نعاني من حصار مطبق والمشهد يتكرر

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مشفى كمال عدوان: نناشد العالم نعاني من حصار مطبق والمشهد يتكرر



غزة/سما/

قال مدير مشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن مشافي شمال قطاع غزة لا تزال تعاني من الحصار المطبق تزامنا مع منع دخول الطعام والدواء.


وقال أبو صفية في إفادة صحفية اليوم: "ما زلنا تحت الحصار الشديد لا يسمح بإدخال أي شيء لا دواء أو  طواقم طبية أو طعام ولا حتى مركبات لإسعاف وخدمات الدفاع المدني".

وأضاف: "رغم مناشدتنا للعالم ذات المشهد يتكرر، أمس تلقيت نداء استغاثة لعائلة الكحلوت بعد استهداف بيتهم و للأسف لا نستطيع تقديم أي خدمات، وباتت المشافي والدفاع المدني عاجزين عن إنقاذ الأرواح، ننقذ من يصل إيلنا بنفسة والبقية للأسف يفقدون حياتهم"

وتابع: "لدينا حاليا 85 مصاب بينهم أطفال ونساء يتلقوا الخدمات الصحية ضمن الحد الأدنى،  بينما أروقة لعناية لمركزة تضم 6 حالات حرجة جدا".

وشدد على أن حالات سوء التغذية تتوافد بكرة إلى المشافي، فمنذ الأمس استقبل مشفى كمال عدوان 17 طفلا في قسم الطوارئ يعانون من حالة حرجة من سوء التغذية، كما وتوفي راجل مسن بسبب الجفاف الحاد و الوضع اصبح كارثيا اكثر .

وأردف: "للأسف لا حراك و لا حتى مساعدات من أي جهة دولية بفتح ممر انساني يدخل من خلاله المستلزمات الطبية و الوفود الطبية الجراحية و طعام الاطفال و حليب الأطفال و الحليب العلاجي حتي نستطيع علاج حالات سوءش التغذية و مركبات الاسعاف.

وقال أبو صفية في وقت سابق إن مناطق شمال قطاع غزة لا تزال تحت الحصار المطبق لأكثر من شهر، تزامنا مع منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء رتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ411 على القطاع إلى 43.985 شهيدا، و104.092 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023

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