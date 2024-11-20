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الاحتلال يزج المزيد من فلسطيني الضفة في معتقلاته

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزج المزيد من فلسطيني الضفة في معتقلاته



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.


ووفقا لبيان نادي الأسير الفلسطيني فإن من بين المعتقلين سيدة من جنين وهي الحالة الوحيدة المؤكدة حتى اللحظة، جراء استمرار القوات الإسرائيلية اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها.

وأشار البيان إلى أنه لم يتسن لهئية شؤون الأسرى التأكد من حالات الاعتقال الفعلية، وعمليات التحقيق الميداني المستمرة لعشرات المواطنين.

كما تم اعتقال طفل وأسرى سابقين في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم، "رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

 ونفذت القوات الإسرائيلية الاثنين عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، رافقها اعتداءات وتهديدات بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و750 مواطنا من الضفة والقدس.

وشدد البيان على "أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".

ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

 وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

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