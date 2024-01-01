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" العليا الإسرائيلية" توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
" العليا الإسرائيلية" توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة



القدس المحتلة/سما/

وبخت المحكمة العليا في إسرائيل الجيش الإسرائيلي، بعد كشف النقاب عن حادثة خالف فيها الجيش الإسرائيلي قوانين الحرب، مستخدما المدنيين دروعا بشرية.


فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مداولات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مقتل منير الفقعاوي 41 عاما ونجله ياسين، في المعتقلات الإسرائيلية بعد اعتقالهما على قيد الحياة.

والمعتقلان من حي الأمل في خان يونس، واعتقلا خلال عملية للجيش الإسرائيلي، حيث اقتحم الجنود منزلهما، وحققوا معهما أمام أطفال العائلة، ومن ثم اعتقلوهما وقالوا للعائلة "لا معنى للسؤال عن مصيرهما".

ولم تكن عائلة الشابين على معرفة بوفاتهما أو باعتقالهما. وعندما توجهت العائلة إلى وحدة التنسيق التابعة للسلطات الإسرائيلية، ادعت الوحدة أنه لا يتوفر لديها أي دليل على أنهما قيد الاعتقال.

وتوجهت مؤسسة حقوقية إلى المحكمة العليا في إسرائيل، بطلب أن يمثل منير الفقعاوي ونجله أمام المحكمة. وعندما طلبت المحكمة ذلك من الجيش رد عليها بالقول إنه "بعد فحص مع الأجهزة العسكرية اتضح أنهما ليسا على قيد الحياة".

ونقلت الدعوى عن عائلة الفقعاوي، أن أحد المعتقلين الغزيين أبلغها أنه كان معهما يوم الاعتقال، وأن الجيش استخدمهم جميعا دروعا بشرية، قبل أن يفرج الجيش الإسرائيلي عنه، وأن يبقي على الفقعاوي معتقلا.

وكانت العائلة تعتقد أنهما معتقلان في سجن داخل إسرائيل، خصوصا سديه تيمان، لكن رد الجيش الإسرائيلي يؤكد أنهما قتلا.

وقد وبخت المحكمة العليا الجيش الإسرائيلي، وأغلقت الملف.

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