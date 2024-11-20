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الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل عسكري خلال معارك في شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإجمالي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 800.


 

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي روي ساسون (21 عاما)، وإصابة الضابط يوئيل غليكمان في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الحدث الذي قتل فيه جندي وأصيب ضابط وقع أمس في بيت لاهيا خلال اشتباكات مع مسلحين، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الضابط الذي أصيب في شمال غزة أمس هو قائد الكتيبة 90 في لواء كفير وهو برتبة مقدم، وقد أصيب بجروح خطيرة في الحادث، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وقال الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن "قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، بلغ 800، بينهم 377 منذ بداية المناورة البرية في القطاع.

ولفت إلى عدد الجرحى حتى الآن بلغ 5381، بينهم 786 حالة صعبة.

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