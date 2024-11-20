الأمم المتحدة: 540 ألف شخص غادروا لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية

بيروت/سما/

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، بأن 540 ألف شخصا غادروا لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وقد عبروا الحدود إلى سوريا.



ووفق أرقام الأمم المتحدة، فقد غادر لبنان ما لا يقل عن 540 ألف لاجئ بعد بدء الحرب الإسرائيلية في لبنان نهاية سبتمبر الماضي، مبينة أن 37% من المغادرين لبنانيون، و63% من السوريين.

وأشار تقرير الأمم المتحدة أيضا إلى وصول 34.992 لبنانيا إلى العراق.

وفي 23 سبتمبر، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد لبنان، حيث نفذت خلالها غارات جوية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية لحزب الله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في الأول من أكتوبر، بدء عملية برية في المناطق الحدودية جنوب لبنان.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" مقتل أكثر من 200 طفل لبناني منذ التصعيد الإسرائيلي قبل شهرين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في آخر تحديث لها، استشهاد 3544 لبنانيا وإصابة 15036، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.